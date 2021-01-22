Абуджа, , 13:24 — REGNUM Светский апелляционный суд в городе Кано на севере Нигерии отменил решение шариатского суда, приговорившего 13-летнего мальчика к 10 годам тюрьмы за богохульство. Об этом сообщает ВВС Africa.

В Апелляционном суде заявили, что приговор на 10 лет не может быть вынесен несовершеннолетнему, который якобы сделал нелицеприятные «замечания о Боге в споре со своими друзьями». Пока неясно, подадут ли апелляцию власти штата Кано, которые изначально возбудили это дело.

Кано входит в число примерно дюжины штатов на севере Нигерии, где наряду со светскими законами страны практикуется шариатская правовая система. Только мусульмане могут быть судимы в шариатских судах.

Апелляционный суд также постановил провести повторное рассмотрение другого дела о богохульстве в отношении певца, приговоренного к смертной казни шариатским судом за использование в текстах песен слов о пророке Мухаммеде, признанных богохульными.

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