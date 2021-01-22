Пенза, , 13:21 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание, посетив несколько объектов в Пензе, одним из которых стало строящееся здание цирка.

Во время визита глава области акцентрировал внимание собравшихся, что в окружающий ландшафт не вписываются постройки рядом с цирком. Для благоустройства территории необходимо разработать два эскизных проекта. Один — со сносом этих строений, другой — с возможностью обыграть их и привести в порядок, так как строящийся объект один из знаковых в областном центре.

«Должны быть единая идея и стиль оформления. К вопросу благоустройства этой территории нужно подойти максимально творчески», — резюмировал глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе продолжается затянувшееся строительство здания цирка. Сдать объект в эксплуатацию запланировано в конце 2021 года. В ноябре 2020 года правительство и администрация Пензы обсудили проект благоустройства территории вокруг цирка. Городские власти нацелили обратить внимание на снос аварийных строений, находящихся вблизи цирка и выплаты компенсации их собственникам.

Реконструкция цирка в Пензе началась в 2011 году, а в 2012 году здание было демонтировано по причине недостаточного финансирования и многочисленных нарушений.

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