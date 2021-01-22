Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 января выявили 2853 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2867 новых носителей коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 437 993 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 491 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 296, в Самарской области — 286, в Саратовской области — 254, в Ульяновской области — 239, в Пензенской области — 228, в Кировской области — 212, в Удмуртии — 189, в Оренбургской области — 174, в Башкирии — 168, в Чувашии — 105, в Татарии — 86, в Мордовии — 80, в Марий Эл — 45.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 80 161 случай, в Ульяновской области — 41 813, в Саратовской области — 40 956, в Самарской области — 37 730, в Пермском крае — 37 183, в Оренбургской области — 32 560, в Пензенской области — 30 689, в Кировской области — 30 656, в Удмуртии — 24 027, в Башкирии — 22 738, в Чувашии — 18 609, в Мордовии — 15 333, в Татарии — 15 275, в Марий Эл — 10 263.

Полностью выздоровели 376 752 жителя округа, за последние сутки выписаны 2603 человека. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8151 человек, за минувшие сутки скончались 82 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 90 летальных случаях в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 130 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 22 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 325 человек, в течение минувших суток скончались четверо жителей республики. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 460 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в России подтверждено 3 667 352 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 21 513 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 081 536 жителей России, за сутки выписаны 27 318 человек. 68 412 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 580 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 527 404 человека.