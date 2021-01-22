Москва, , 13:19 — REGNUM По итогам 2020 года численность случаев травмирования граждан на Московской железной дороге (МЖД) сократилось на 13%. Такие данные приводятся на официальном сайте МЖД.

Всего в 2020 году на путях МЖД произошло 736 несчастных случаев. Годом ранее этот показатель составлял 848 случаев.

Подобную тенденцию в МЖД объясняют развитием пассажирской инфраструктуры в рамках реализации проектов МЦД — строительству мостов-конкорсов и подземных тоннелей взамен одноуровневых переходов, а также за счёт установки ограждения путей.

Например, на Белорусском направлении количество несчастных случаев снизилось на 43%, на Савеловском — на 34,4% по сравнению с 2019 годом.

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