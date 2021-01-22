Джизак, Узбекистан, , 13:13 — REGNUM Бывший заместитель хокима (главы) Джизакской области Узбекистана подозревается в хищении, злоупотреблении властью и должностном подлоге, сообщили 22 января в телеграм-канале антикоррупционного ведомства.

По данным ведомства, компания «Қурилиш таминоти» («Строительное снабжение») расхитило бюджетные средства на сумму 905 млн сумов ($86 тыс.). Отмечается, что предприятие незаконно победило в тендере на строительство административного здания управления архитектуры и строительства Джизакской области.

Все организации, участвовавшие в тендере, принадлежали родственникам председателя комиссии — бывшему заместителю хокима области. Объем расхищенных средств составил 8% от общей стоимости строительства.

В антикоррупционном ведомстве добавили, что должностные лица «Қурилиш таминоти» сфальсифицировали финансовые показатели компании, опыт работы сотрудников и другую существенную информацию.