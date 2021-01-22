Пекин, , 13:12 — REGNUM Популярная соревновательная стратегия Auto Chess выйдет на консоли PlayStation 4 уже 27 января 2021 года. Об этом 21 января сообщалось в официальном блоге PlayStation.

Подписчиков сервиса PS Plus также ждёт набор уникального контента. В него войдёт уникальный шахматист, а также дополнительные предметы для игрового магазина: шахматисты и шахматные доски.

Напомним, Auto Chess — это популярная онлайн-игра, изначально появившаяся как модификация для Dota 2. Позже разработчики выпустили её в качестве самостоятельного проекта.

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