Улан-Удэ, , 13:12 — REGNUM В Бурятии намерены снять часть ограничений, принятых из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующие предложения были рассмотрены оперштабом 21 января.

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"Планируется снять требования по переводу работников организаций на гибкий график работы и переводу 30% работников на дистанционный режим работы», — отметили в правительстве.

Кроме того, школы в районах с числом учащихся более 1 тыс. человек полностью вернутся к очному формату обучения. По школам Улан-Удэ решение будет принято на ближайшем заседании штаба.

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