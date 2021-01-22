Грозный, , 13:11 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 52 человека. Это рекордно низкий показатель за последние месяцы. Он почти в три раза ниже самого высокого уровня прироста заболевших COVID-19, который был зафиксирован 26 декабря — 145 человек.

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Всего за все время пандемии в Чечне было выявлено 10 459 носителей коронавируса. Из них вылечились 8302 пациента, в том числе 179 человек за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 103 заболевших COVID-19, у которых проявились серьезные осложнения из-за опасной инфекции.

Напомним, в Чечне активно идет массовая вакцинация от коронавируса. Привиты уже 2420 человек.

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