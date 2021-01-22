Москва, , 13:07 — REGNUM Власти Индонезии снова продлили запрет на въезд иностранных граждан в страну до 8 февраля. Ранее действовал запрет до 28 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам министра-координатора по экономическим вопросам Эйрлангга Хартарто, запрет продлевается, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Въезжать в страну разрешено Индонезии, пассажирвам с активированными разрешениями на пребывание KITAS/KITAP, иностранцам с дипломатическими визами и служебными визами ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время прямого авиасообщения между Россией и Индонезией нет.

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