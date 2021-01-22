Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Екатеринбургский государственный цирк выплатит компенсацию девочке 2007 года рождения, которая получила травмы в туалете организации. Решение Ленинского райсуда уже вступило в силу и исполнение находится на контроле, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

25 декабря 2019 года девочка получила новогодние подарки и затем вместе с матерью пошла в санитарную комнату. В кабинке пол был мокрый. Ребёнок поскользнулся и облокотился на сливной бачок, чтобы не упасть. Сливной бачок упал и раскололся, а девочка тоже упала и попала рукой прямо на осколки.

Медики установили у неё «резанную рану правой кисти с полным повреждением сухожилий поверхностного грубого сгибателей второго пальца срединного нерва» и провели операцию. По иску прокуратуры суд обязал цирк 37 тыс. рублей в виде возмещения вреда здоровью девочки, а в пользу родителей компенсацию морального вреда на общую сумму 200 тыс. рублей.