Улан-Удэ, , 13:04 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался против изменений в постановлении о регулировании уровня Байкала до оценки экологических последствий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом он заявил на совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Руководитель региона также назвал зоны, в которых возможные перемены экосистемы могут спровоцировать негативные экологические последствия. В частности, Ангарский сор на севере может слиться с озером при повышении его уровня, в результате чего пострадает местная фауна.

«Такие же разрушительные последствия может повлечь за собой размытие перешейка на полуострове Святой нос. Изменится температурный режим и среда обитания обитателей Баргузинского и Чивыркуйского заливов», — отметил он.

С необходимостью проведения научных исследований возможных последствий согласился федеральный министр. По его словам, в ближайшее время будут проработаны варианты продления действующего постановления.

«Я предлагаю провести научное исследование, оценить возможный экологический ущерб. Принимать решение нужно в первую очередь с точки зрения экологии, сохранения природы», — отметил Александр Козлов.

Напомним, согласно предложенным поправкам, диапазон колебаний уровня Байкала может быть повышен до 2,31 метра, а максимальная отметка достигнет 457,85 метров. В настоящее время верхняя критическая отметка установлена на уровне 457 метров. Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года озеро всё же вышло из берегов.

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