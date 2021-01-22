Нальчик, , 13:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число принявших участие в прививочной кампании против коронавируса достигло почти 1400 человек. Из них половина привита уже вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Об этом сообщил журналистам 21 января министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

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Для всех желающих привиться в Кабардино-Балкарии открыты 16 пунктов вакцинации. Минздрав планирует создать мобильные пункты и мобильные бригады для удобства жителей отдаленных районов.

Всего в республику поступило 2842 дозы вакцины от коронавируса. Как отметил Калибатов, для того чтобы остановить пандемию, нужно вакцинировать не менее 60% взрослого населения.

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