Курган, , 13:00 — REGNUM В Курганской области с 25 января отменяют часть ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Возобновляется проведение областных и муниципальных спортивных (физкультурных) мероприятий без участия зрителей, а также тренировочный процесс в учреждениях спортивной подготовки. Также в регионе разрешены индивидуальные спортивные тренировки.

За исключением спортивных секций и кружков, учреждения дополнительного образования (государственные и муниципальные) работают в дистанционном режиме. Однако возобновляется работа культурно-досуговых кружков в малых группах до пяти человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

Также разрешаются посещения и занятия в музеях, библиотеках, ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» для учащихся школ и воспитанников детских садов. Но одновременно в учреждении может находиться только один класс школы или одна группа детского сада, уточняют в оперштабе.