Астрахань, , 13:00 — REGNUM В Астраханской области 22 января подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 23 тыс. 72 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 867 человек.

Выздоровели 14 тыс. 465 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 466 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19