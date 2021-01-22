Волгоград, 22 января 2021, 13:38 — REGNUM Ключи от новых школьных автобусов вручили 22 января руководителям образовательных организаций из 29 муниципалитетов Волгоградской области. В школы направлены 46 единиц транспорта различной вместимости, сообщает пресс-служба администрации региона.
Автобусы предназначены для перевозки от 10 до 30 детей. Весь транспорт оснащён системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами по техническому регламенту. 46 автобусов распределили между школами 28 муниципальных районов и Волгограда.
С 2014 года в Волгоградскую область поступил 361 школьный автобус.