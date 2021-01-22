Самарканд, Узбекистан, , 12:56 — REGNUM Самаркандский городской центр государственных услуг зарегистрировал организацию «Джо Байден», 22 января сообщает телеграм-канал самаркандского телеканала STV.

Организация зарегистрирована 21 января, на следующий день после инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Компании выдано соответствующее свидетельство о регистрации. Телеканал не уточняет, чем именно занимается предприятие.

Отметим, 14 февраля 2020 года в Каттакурганском районе Самаркандской области Узбекистана зарегистрировано семейное предприятие «Шавкат Миромонович Мирзиёев». Компания в честь президента республики занимается общественным питанием.