Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM В Екатеринбурге один из местных адвокатов осуждён за мошенничество с квартирами и землёй. Приговор вынес Октябрьский райсуд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Общая сумма ущерба гражданам составила почти 13 млн рублей. По версии следствия, юрист обманывал людей под видом помощи в приобретении жилья и участков земли Гражданам он заявлял о наличии связей в администрации Екатеринбурга и о том, что имеется возможность предоставить гражданам недвижимость по договору социального найма с последующей приватизацией.

По данным следователей, всего пострадавшими числятся 17 человек. 22 января суд назначил адвокату 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.