Оклахома-сити, США, , 12:53 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США Джастин Хамфри подал два законопроекта, которые должны определить рамки сезона охоты на снежного человека. Об этом 22 января сообщил портал Comicbook.

Политик отметил, что в действительности не хочет, чтобы кто-то убил мифическое существо. Он пояснил, что его законопроект направлен на привлечение туристов.

«Это будет отличный способ для людей насладиться нашей местностью и повеселиться…» — сказал Хамфри, добавив, что многие люди не верят в существования снежного человека, но есть и много таких, которые считают, что он существует.

Политик заявил, что будет добиваться, чтобы за поимку снежнего человека назначили награду в размере $25 тыс.

Стоит отметить, что в городе Мак-Алестер (штат Оклахома, США) ежегодно проводится Фестиваль снежного человека. Он посвящён всему, что связано с мифическим существом и местной культурой.