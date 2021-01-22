Липецк, , 12:53 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 22 января.

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Всего в регионе было зарегистрировано 346 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 15 тыс. 379 человек.

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