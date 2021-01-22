Красногорск, , 13:05 — REGNUM За сутки более 31 тысячи километров подмосковных дорог очистили и обработали противогололедными материалами. Об этом 22 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Из-за обильного снегопада дорожные службы региона накануне перевели в режим усиленной работы. На дорожной сети в общей сложности было задействовано около 2,9 тысяч дорожных рабочих и около 2 тысяч единиц спецтехники. На данный момент работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

В сообщении также указано, что в ближайшее время до вечера в Подмосковье ожидается туман с ухудшением видимости 300−800 метров. На дорогах возможна гололедица. По этой причине минтранс области просит жителей избегать поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

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