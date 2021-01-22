Нижний Новгород, , 12:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Нижегородской области опровергло информацию о том, что в регионе будут вводить «коронавирусные паспорта», которые выдавались бы людям, сделавшим прививку от COVID-19, пишут местные СМИ.

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По данным ведомства, что вопрос о внедрении такого документа региональным Минздравом даже не рассматривался.

При этом в министерстве отмечают, что сейчас изучается возможность принятия мер по мотивации нижегородцев, еще не решившихся сделать прививку от коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство некоторых российских регионов сообщило о намерении ввести систему «коронавирусных паспортов», но впоследствии председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко заявила о том, что такая инициатива является «дискриминационной» и «нецелесообразной».