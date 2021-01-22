Москва, , 12:42 — REGNUM Выпускники российских школ, которые будут сдавать ЕГЭ в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Инструктаж перед сдачей ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что приём заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля, досрочный в этом году проводиться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году одиннадцатиклассники, поступающие в вузы, смогут получить аттестат на основании одного лишь удовлетворительного результата ЕГЭ по русскому языку. Чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету — русскому языку, уточнил он.

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