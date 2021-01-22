Мурманск, , 12:42 — REGNUM В Мурманской области на вакцинацию от COVID-19 записались более тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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"Больше всего заявок подано в прививочный пункт Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи, а также в городские поликлиники областного центра. Среди прививочных пунктов региона востребованным является и подразделение Колькой ЦРБ», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области было выявлено 228 заболевших COVID-19, 102 из них — в областном центре.