Самара, , 12:45 — REGNUM Десять тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 22 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что партия в десять тысяч доз вакцины от COVID-19 «ГамКовидВак» поступила на уполномоченный государственный склад региона. В ближайшее 24 часа ее доставят в медучреждения области.

Сообщается, что всего в Самарскую область было поставлено свыше 22 тысяч доз вакцины от COVID-19, проведена вакцинация свыше десяти тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе в первую очередь начали прививать медиков, социальных работников, учителей и граждан с хроническими заболеваниями.

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