Анкара, , 12:44 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на заседании научного совета 22 января прокомментировал ход переговоров о поставках российской вакцины «Спутник-V» в страну. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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«Еще одна вакцина, по которой ведутся переговоры, — «Спутник-V» российского производства. Турция считает надежность и эффективность вакцины главным приоритетом при её приобретении. При запросе информации из России мы получили информацию, что до сих пор никаких проблем с этой вакциной не было. Если все будет хорошо, мы не только договоримся о поставках данной вакцины, но и наладим производство вакцины «Спутник-V» в Турции», — подчеркнул Коджа.

Напомним, раннее сообщалось, что Турция якобы отказывается от российской вакцины. Однако в министерстве здравоохранения Турции заявили, что, по этой теме следует руководствоваться официальными заявлениями министра, который не подтверждал отказ его страны от «Спутник-V».