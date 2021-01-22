Москва, , 12:40 — REGNUM Министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило 10 млн турецких лир (100 млн рублей) городу Мардину на снос 240 зданий, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Это делается ради иностранных туристов, посещающих Мардин, один из центров культурно-исторического и гастрономического туризма Турции. Запланированные к сносу здания портят историческую картину центра города.

Отмечается, что такая масштабная акция ради туристов проводится в Турции впервые. По мнению властей, снос построек послужит увеличению турпотока в один из важных туристических центров страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции за январь — октябрь 2020 года побывали 1,91 млн туристов из России. Турпоток упал на 71,45%.

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