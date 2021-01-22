Саратов, , 13:18 — REGNUM На территории Саратовской области в предстоящие выходные, 23 и 24 января, прогнозируют аномально теплую погоду. Ранее выпавший обильный снег и нулевая температура воздуха способствуют сходу снежных масс и сосулек с крыш зданий. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

Так, по итогам 2019 года при аналогичных погодных условиях в регионе произошло 20 обрушений крыш. Пешеходам для безопасности следует визуально оценить предстоящий маршрут, обратить внимание на огороженные участки тротуаров и не заходить на опасные зоны. В большинстве случаев сосульки-убийцы образуются под водостоками. По мнению спасателей, если при движении по тротуару слышен шум сверху, необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши укроет от снега и льда. Да и коммунальным службам следует своевременно реагировать на сообщения граждан о большом скоплении снега на крышах.

ИА REGNUM напоминает, в феврале 2018 года падение сосульки с крыши одного из домов в центре Саратова привело к травме головы 15-летнего подростка, его тогда доставили в больницу.

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