Москва, , 12:35 — REGNUM Правительство России упростило оформление страхового полиса ОСАГО, сообщает 22 января сайт правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь операторы маркетплейсов получат доступ к автоматизированной информационной системе ОСАГО. Это позволяет включить в перечень услуг этих площадок заключение договора автострахования. Отмечается, что стоимость будет аналогичной предложениям официальных сайтов страховых компаний.

«На сегодняшний день в реестре Центробанка зарегистрировано три оператора финансовых платформ («ВТБ Регистратор», Московская биржа и специализированный депозитарий «Инфинитум»). Планируется, что созданные ими маркетплейсы сконцентрируют предложения от различных участников рынка», — говорится в информации правительства.

Новая мера даст возможность выбора между различными финансовыми продуктами, конкурирующими между собой и выходящими за пределы замкнутой экосистемы организации.