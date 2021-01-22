Архангельск, , 12:35 — REGNUM В 2020 году на полигон Архангельска вывезли 154,7 тысячи тонн мусора, из них почти 118 тысяч тонн — это твердые коммунальные отходы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Существенно возросло именно количество ТКО. Если за 2019 год на полигон мусоровозы привезли 84,4 тысячи тонн твердых коммунальных отходов, то за 2020 год — 117,7 тысячи тонн», — сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор», приступивший к работе в Архангельской области год назад, через суд добивается оплаты своих услуг. К ноябрю сумма долга достигла 20 млн рублей, на рассмотрении судов были 15 тысяч дел.