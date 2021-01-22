Нальчик, , 12:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом не превышает уже длительное время 100. За прошедшие сутки отмечен самый низкий показатель прироста с декабря 2020 года — 93 заразившихся. Общее число носителей коронавируса достигло 17 973 человек, сообщили 22 января в региональном минздраве.

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Ни один день не обходится в регионе без случаев летального исхода. Так, за прошедшие сутки скончались три человека — 78-летний житель Нальчика, 85-летняя жительница города Баксана и молодая женщина — 46-летняя жительница села Псынгасу. Всего скончались от осложнений после COVID-19 305 пациентов.

Число выздоровевших также растет, достигнув к 22 января 16 747 человек. Из них 135 вылечились за прошедший день.

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