Уфа, , 12:36 — REGNUM Новые рейды для профилактики грубых нарушений правил дорожного движения пройдут на дорогах в Башкирии. Об этом 22 января сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов на своей странице в социальной сети.

По его словам, проведение таких рейдов помогает убрать из транспортного потока водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, нарушителей правил дорожного движения, которые подвергают опасности не только себя, но и остальных участников дорожного движения.

Гильмутдинов рекомендовал водителям набраться терпения и запастись доброжелательностью.

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