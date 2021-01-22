Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Ролевая игра Ocean’s Heart, выполненная в духе серии Zelda, теперь доступна владельцам ПК. Об этом 22 января сообщил портал DSOGaming.

Геймеры могут приобрести её в сервисах Steam и GOG. В центре повествования находится девушка по имени Тилия, отца которой похитил «безжалостный пират» Чёрная Борода. В пресс-релизе разработчик отметил, что Ocean's Heart отдаёт дань уважения классическим играм жанра.

Разработкой Ocean’s Heart занимается гейм-дизайнер Макс Мраз, в качестве издателя выступила компания Nordcurrent, известная геймерам по проектам «Кухонная Лихорадка», «Убийство в Альпах», «Снайпер Арена: 3Д онлайн шутер», «Веселый Повар 2» и другим.

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