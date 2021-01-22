Йошкар-Ола, , 12:30 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 22 января выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 45 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 263 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 8924 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 43 человека. 147 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли от COVID-19 двое жителей региона, накануне были зарегистрированы три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются по-прежнему 1192 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 329 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 861 человек, из них у 860 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 77 пациентов, при этом госпитализированы 65 жителей Марий Эл.