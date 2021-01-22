Красноярск, , 12:30 — REGNUM За сутки в Красноярском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 января в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 2115 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 29 человек.

По состоянию на 22 января в регионе выявлено 53 570 носителей коронавируса, выздоровели 49 328 человек.