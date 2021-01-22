Волгоград, , 12:47 — REGNUM Орден Мужества вручил вдове погибшего от рук рецидивиста старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Награждение прошло 22 января в Зале Воинской и Трудовой Славы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Указ президента РФ о награждении полицейского посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, был подписан в декабре 2020 года. На вручении государственной награды присутствовали вдова старшего сержанта Ирина Тафинцева, родители героя Людмила и Владимир Тафинцевы, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.

«Старший сержант полиции Владимир Тафинцев действовал решительно, проявил мужество и самоотверженность. И ценой собственной жизни защитил женщину от преступных посягательств. Погиб, выполняя свой служебный долг. Уважаемые Владимир Иванович, Людмила Петровна, Ирина Николаевна, ваш сын и муж Владимир был честным, порядочным, отзывчивым и смелым — настоящим Человеком. Спасибо», — обратился к родным полицейского Андрей Бочаров.

В семье Владимира Тафинцева несколько человек связали свою судьбу с правоохранительными органами. По словам начальника УМВД, принято решение именем героя назвать один из кадетских полицейских классов в школе № 13 Краснооктябрьского района. Семье полицейского будет оказываться систематическая поддержка.

«От своего лица и от лица родителей моего мужа хочу выразить благодарность за передачу государственной награды. Для нас это большая честь. И большая боль. Хотя наши дочери будут расти и не видеть своего папу, его светлый образ всегда будет рядом с нами. Володя посвятил себя, свою жизнь службе Родине. Это был ответственный и серьёзный выбор», — сказала вдова полицейского.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский погиб при задержании рецидивиста на КПП у здания УБЭП в Волгограде. Суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

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