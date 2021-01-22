Волгоград, 22 января 2021, 12:47 — REGNUM Орден Мужества вручил вдове погибшего от рук рецидивиста старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Награждение прошло 22 января в Зале Воинской и Трудовой Славы, сообщает пресс-служба администрации региона.
Указ президента РФ о награждении полицейского посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, был подписан в декабре 2020 года. На вручении государственной награды присутствовали вдова старшего сержанта Ирина Тафинцева, родители героя Людмила и Владимир Тафинцевы, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.
В семье Владимира Тафинцева несколько человек связали свою судьбу с правоохранительными органами. По словам начальника УМВД, принято решение именем героя назвать один из кадетских полицейских классов в школе № 13 Краснооктябрьского района. Семье полицейского будет оказываться систематическая поддержка.
Как сообщало ИА REGNUM, полицейский погиб при задержании рецидивиста на КПП у здания УБЭП в Волгограде. Суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.
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