Москва, , 12:24 — REGNUM Власти США вводят обязательный карантин для всех въезжающих в страну иностранных граждан. Новое правило вступает в силу с 26 января 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

После прибытия в страну иностранцы должны пройти тест на коронавирус в течение 3−5 и оставаться дома или в изоляции в течение 7−10 дней даже, если тест отрицательный.

Ранее всем иностранным гражданам, прилетающим в США, достаточно было иметь только отрицательный ПЦР-тест. Также планируется ввести обязательное ношение медицинских масок.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам учёных, количество жертв COVID-19 в США может к апрелю 2021 года возрасти почти в два раза.

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