Черкесск, , 12:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число пациентов COVID-госпиталей в настоящее время составляет 796 человек. По сравнению с декабрем 2020 года число госпитализированных снизилось более чем на 200 человек. Свободными остается около 40% коечного фонда.

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По данным федерального оперативного штаба на 22 января, в республике за минувшие сутки подтвержден коронавирус еще у 76 человек. Выросло почти на столько же и число выписанных — 77 пациентов. Общее число носителей вируса составило 16 926 человек. Всего сумели справиться с болезнью 15 269 человек.

За все время пандемии в Карачаево-Черкесии от осложнений, вызванных болезнью, скончались 49 жителей республики, восемь из них — в январе 2021 года.