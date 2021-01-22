Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Геймер Frote7 нашёл способ пройти первую миссию недавно вышедшей игры Hitman 3 всего за 17 секунд. Ролик с демонстрацией прохождения он выложил 21 января на своём YouTube-канале.

Зрители могут видеть, как персонаж быстро перемещается по зданию после начала миссии, сначала ликвидирует одну цель, а буквально через секунду — другую, между выстрелами успевая использовать мешочек с магнием, чтобы ослепить свидетелей. При этом ни один NPC (неигровой персонаж) не успевает понять, что происходит.

Напомним, релиз Hitman 3 состоялся 20 января 2020 года. Это последняя игра датской студии IO Interactive, выпущённая в рамках популярной серии про лысого наёмного убийцу, известного под кодовым именем Агент 47.

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