Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Обвинение врачу из американского штата Техас в краже упаковки вакцины от COVID-19 для своей семьи и друзей, предъявили власти США. Об этом 22 января сообщается на сайте прокурора техасского округа Харрис.

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«Врач системы здравоохранения округа Харрис обвиняется в краже… упаковки вакцин от COVID-19», — приводятся в сообщении слова окружного прокурора Ким Огг.

Также уточняется, что врача зовут Хасан Гокал и отмечается, что во время работы в окружном центре вакцинации он взял себе упаковку с девятью дозами препарата от COVID-19. Позднее врач рассказал об этом своему коллеге, который уведомил о данном происшествии власти.

При этом отмечается, что, по данным органов здравоохранения штата, врач был уволен с занимаемой должности. Кроме того, указывается, что недолжное обращение с вакцинами может привести к тому, что округ потеряет государственное финансирование.