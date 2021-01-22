Уфа, , 12:27 — REGNUM Женщину подозревают в ненадлежащем воспитании своих детей в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что в Белорецком районе 34-летняя женщина не занимается воспитанием своих двух несовершеннолетних детей, к тому же она постоянно злоупотребляет алкогольными напитками и почти не живет дома. Подозреваемая с 2016 года состоит на учете как родитель, который не исполняет своих обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию детей.

Сообщается, что ее 12-летний сын проживает с родным отцом: мать не принимает участие в его воспитании. А дочь 7-и лет находится под ответственностью подозреваемой.

«Неоднократно поведение родительницы рассматривали на комиссиях по делам несовершеннолетних, проводились беседы профилактического характера. Однако она не делает должных выводов и продолжает вести аморальный образ жизни, при этом считая, что она хорошая мать», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас 7-летняя девочка помещена в социальный приют, поскольку, как считают правоохранители, ее жизни угрожает опасность. В социальном учреждении у ребенка выявили некоторые заболевания, отмечают стражи порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму проверят изъятие чиновниками 15 детей из многодетной семьи

Читайте развитие сюжета: В Башкирии мужчину обвинили в изнасиловании малолетнего ребенка