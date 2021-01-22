Саратов, , 12:24 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения числятся 505 человек. За минувшие сутки скончались семь пациентов. Об этом 22 января сообщает облминздрав.

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Накануне в больницах скончались три женщины и четверо мужчин. Возраст жертв — от 51 года до 83 лет. Все они имели сопутствующие заболевания различной степени тяжести.

ИА REGNUM напоминает, за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 580 человек. Всего, по данным на 22 января, в России за время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 68 412 человек.

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