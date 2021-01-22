Саранск, , 12:17 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1937 года рождения поступил в Республиканскую клиническую больницу им. С.В.Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма». Осложнение — внебольничная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. В числе сопутствующих патологий — гипертоническая болезнь 3 степени, а также ишемическая болезнь сердца.

В этой же больнице скончалась женщина 1955 года рождения, которой был поставлен аналогичный диагноз, в качестве осложнения указана внебольничная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание — атеросклеротический кардиосклероз.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 123 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в регионе выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне также было выявлено 80 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 333 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2432 человека.

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