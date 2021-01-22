Ханты-Мансийск, 22 января 2021, 12:15 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 января сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 212 случаев.
Основные очаги заражения в регионе на 22 января: Сургут — 35 случаев; Ханты-Мансийск — 21; Нижневартовск — 17; Нягань — 16; Нефтеюганск — 14; Когалым — 13; Мегион — 11.
С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 22 января 45 892 случаев. Излечились 42 434 человека, 636 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 22 января составляет 0,98.