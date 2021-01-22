Мурманск, , 12:14 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявлено 228 новых случаев заболевания COVID-19, почти половина из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным статистики, в Мурманске за минувший день выявили 102 заболевших, в Печенгском районе — 30, в Кольском — 20. COVID-19 также подтвержден у жителей Мончегорска, Североморска, Оленегорска, Апатитов, Кировска, Терского, Кандалакшского и Ловозерского районов.

На лечении с новой коронавирусной инфекцией находятся 3175 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 41 419 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование коллективного иммунитета в Мурманской области показало, что антитела к коронавирусу есть у трети населения.