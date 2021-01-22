Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону после перенесённого коронавируса скончалась заведующая детским оториноларингологическим отделением горбольницы №1 имени Семашко Людмила Локшина. Ей было 64 года.

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О смерти врача-отоларинголога сообщается на сайте лечебного учреждения. Однако о причинах кончины не говорится. По некоторым данным, Людмила Локшина тяжело перенесла COVID-19, что сказалось на имеющемся хроническом заболевании.

В горбольнице №1 имени Семашко Людмила Локшина работала с 1982 года. Детское оториноларингологическое отделение врач возглавила в 2002 году.

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