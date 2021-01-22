Пермь, , 12:46 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 21 января, выявлено 296 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Сутками ранее зафиксировано 297 фактов.

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Ежесуточный показатель прироста длительное время держится на одном и том же уровне — 0,8%.

С конца марта в регионе зафиксировано 37 183 носителя коронавируса. Оправились от болезни 30 599 человек, по причине COVID-19 скончались 1355 пациентов, в том числе 11 — за последние сутки. От сопутствующих заболеваний умерл 1001 носитель коронавируса.