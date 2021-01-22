Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Герой серии видеоигр Kingdom Hearts Сора появился в файтинге (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Super Smash Bros. Ultimate благодаря вышедшей модификации. Об этом 22 января сообщил портал Game Rant.

Моддер (создатель модификаций к видеоиграм) Mastaklo выложил на свой YouTube-канал видео, в котором он показал работу дополнения. Внешний вид героя взял из игры Kingdom Hearts 3, релиз которой состоялся 25 января 2019 года. В действительности у Соры нет свобственного набора движений, персонаж представлят собой скин (образ) Шулка (Shulk).

Напомним, в декабре 2020 года Nintendo представила нового официального героя Super Smash Bros. Ultimate. Им стал Сефирот из ролевой игры Final Fantasy VII.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый герой Super Smash Bros. из Final Fantasy VII убил Марио в трейлере