Саранск, , 12:10 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 22 января выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне также было выявлено 80 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 333 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 74 человека, всего с начала пандемии выздоровели 12 778 жителей Мордовии. 123 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2432 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 21 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1654 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2143 человек.