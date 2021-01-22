Мадрид, , 12:09 — REGNUM Журналист испанской газеты El Mundo Ксавьер Колас, который привился российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», высоко оценил уровень организации процесса вакцинации в Москве. Своими впечатлениями репортёр поделился в статье, опубликованной изданием 22 января.

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Журналист, проходивший вакцинацию в одном из выездных пунктов в Москве, описал действия и рекомендации медиков, делавших ему прививку. Он назвал введённый ему препарат «Спутник V» «русским чудом».

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«Развёртывание персонала впечатляет, полная чистота, а организация отличная», — подчеркнул журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V» и стала первым подобным препаратом в мире.

Напомним, Венгрия стала первой страны в Евросоюзе, которая разрешила использование российской вакцины от COVID-19 на своей территории. Препарат зарегистрировал национальный институт фармакологии и питания Венгрии.

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