Черкесск, , 12:08 — REGNUM За все время пандемии коронавируса в Карачаево-Черкесии появились на свет в ковидных госпиталях 64 ребенка. Все дети родились здоровыми с отрицательными тестами на коронавирус, сообщили в минздраве субъекта.

По словам заместителя министра здравоохранения КЧР Тамары Кипкеевой, опасная коронавирусная инфекция редко передаётся внутриутробно от матери к ребёнку.

«Все дети после родов были помещены в специальные изолированные комнаты, поскольку матери представляли угрозу для здоровья детей, а также у всех у них своевременно были взяты тесты на наличие коронавирусной инфекции», — приводит слова Кипкеевой РИА «Карачаево-Черкесия».

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 22 января, в Карачаево-Черкесии число лиц с положительными тестами на коронавирус достигло 16 926 человек, из них выздоровели 15 269 пациентов.